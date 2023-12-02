Артистка старается скрывать своего возлюбленного.

Известная украинская актриса и певица Даша Астафьева приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Она рассказала об отношениях и, как на них повлиял совместный бизнес.

"Честно, не хочу углубляться в личные отношения. У меня сейчас такое правило, что о личном я не хочу говорить. Хочу вам сказать, что у меня все хорошо, что я влюблена, счастлива и радуюсь всему опыту. Я уверена, что это единственное, что меня держит, помогает жить и находить смыслы. Я желаю каждому человеку, который чувствует себя одиноко, верить в то, что есть настоящая любовь", - рассказала звезда в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

При этом она отметила, что сначала боялась работать с любимым человеком над одним проектом. Теперь же артистка убедилась, что общий бизнес укрепляет отношения.

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"Я всегда боялась работать вместе или вместе вовлекаться в какие-то процессы. Мне казалось, что люди из отдельных галактик, они больше находят общий язык. Как оказалось, нет", - подчеркнула Астафьева.

Ранее УНИАН писал, что лидер группы "Коррупция" Миша Крупин впервые рассказал о причинах расставания с певицей Дашей Астафьевой. В прошлом они крутили роман, однако построить отношения у них не получилось.

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