Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
Известная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась новыми откровенными снимками.
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«Умение не придавать значения – еще ценнее, чем умение прощать. Ибо прощать мы вынуждены то, чему уже успели придать значение», – написала она в подписи к снимкам.
На фото модель позирует в откровенном черном наряде с глубоким декольте и прозрачными рукавами.
Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
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