Модель считает, что умение не придавать значения ценнее, чем умение прощать.

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась новыми откровенными снимками.

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«Умение не придавать значения – еще ценнее, чем умение прощать. Ибо прощать мы вынуждены то, чему уже успели придать значение», – написала она в подписи к снимкам.

На фото модель позирует в откровенном черном наряде с глубоким декольте и прозрачными рукавами.

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Автор: Катерина Шварц