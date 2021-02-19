Теперь их дуэт называется The Alibi Sisters.

В воскресенье, 21 февраля, в 21:00 на "1+1" выйдет пятый выпуск шоу "Голос страны-11".

Читайте такжеНа шоу "Голос страны" пришел муж Ольги Сумской (фото, видео)Так, на "слепые прослушивания" после пятилетнего перерыва придут сестры - Анна и Алина Завальские, ранее известные как дуэт "Алиби". Об этом сообщает ТСН.

Теперь они называются The Alibi Sisters, это связано с их перезагрузкой, полным обновлением.

"У нас были сольные концерты, сольные выступления, но надо сделать акцент, это возвращение на большие экраны, потому что из музыки мы никогда никуда не уходили", - отметила Анна.

Самые известные песни группы "Алиби"

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Автор: Ольга Робейко