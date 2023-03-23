Он находился в Ржищеве, когда Россия атаковала нас дронами.

В ночь с 21 на 22 марта Россия устроила атаку дронами-камикадзе по Украине. Они летали и над городом Ржищев Киевской области, где находился гитарист группы Go_A Иван Григоряк.

На странице группы в Instagram сообщается, что в момент взрыва Григоряк с семьей были недалеко от лицея, который был разрушен оккупантами. К счастью, семья не пострадала и сейчас в безопасности.

Удар по Ржищеву - подробности

Россия запустила по городу беспилотники-камикадзе по типу "Шахед". В результате были повреждены два общежития и учебный корпус профессионального лицея.

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Из-за вражеской атаки погибли 7 человек, а еще 9 - травмированы от осколочных ран.

Напомним, на днях дочь Оли Поляковой попала в больницу. Маша провела там пять дней и ее отпустили домой. Девушка процитировала слова врачей, которые сказали, что она родилась в рубашке.

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