Принять участие могут все подписчики ежемесячного доната в 24 доллара на UNITED24.

Всемирно известная группа Imagine Dragons объявила о том, что подарит гитару с автографами всех участников коллектива рандомно подписчику платформы UNITED24, который ежемесячно переводит Украине 24 доллара. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Акцию назвали "24000 друзей Украины". Средства, собранные от данной акции, будут переданы украинским врачам.

"Кроме того, каждый, кто задонатит, гарантированно получит благодарственное письмо, подписанное Президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказано в сообщении Федорова.

Подписаться на донат и поддержать медиков-героев можно по этой ссылке.

Напомним, легендарные Imagine Dragons стали амбассадором платформы United24. Группа будет продвигать направление медицинской помощи.

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