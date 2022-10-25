Павел Алдошин попал в аварию на мотоцикле в конце сентября.

Украинский актер Павел Алдошин, который сыграл главную роль в фильме "Снайпер. Белый ворон" о войне в Украине, сейчас проходит реабилитацию после аварии. В конце сентября он попал в дорожно-транспортное происшествие, которое могло стоить ему жизни. Сейчас в Instagram-блоге Алдошин детальнее рассказал о своем состоянии.

"Коротко о моем состоянии. Но себе хочу отметить, что как только включается камера, мне сразу становится лучше. Поэтому я говорю не совсем правду. Надеюсь, восстановление будет немного быстрее, чем обещают. Кровь, давление, внутренние органы, гормоны, процедуры, перевязка, обезболивающие, новости, преодолеть, таблетки, взрывы, плохое настроение, хорошее настроение, тревога, слабость, становится еще хуже, сон, сломанный сон, дыхание, боль, поесть, то нельзя, и это тоже, потеря веса… О весе. Ведь было 82. Стал 77,5", - поделился Алдошин.

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Однако он отмечает, что искренне радуется продвижению ВСУ на линии фронта и тому, что оккупанты не могут захватывать украинские города, за которые бьются месяцами.

"Но когда я общаюсь со своими, и они говорят, что Бахмут стоит, меня просто переворачивает изнутри радость за этот факт. Тушат свет — без паники. Холодно – без паники. Воды нет – без паники. Выход находится в спокойной голове. Планомерно искореняем панику и растерянность из своего генетического кода. Сознательно. Мы украинцы. Мы преодолеем все. Вопреки всему", - добавил в своей Instagram-публикации Алдошин.

Павел Алдошин попал в аварию: детали

Ранее актер рассказал в своем блоге, что ехал на мотоцикле со скоростью 67 км/ч, когда на дорогу выбежал лось.

"Так вот. Лось меня нашел. Я не понимаю, каким образом, но лось меня нашел, и это произошло в тылу. Короче, лось исчез. Ответственность на нем. Мое тело нормально. Мотоцикл на мусорку. Скорость 67 километров в час. Я не гонщик, если что", - рассказывал Алдошин.

Напомним, ранее в интервью УНИАН Павел Алдошин рассказал о том, почему никогда не хотел сниматься с российскими актерами.

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