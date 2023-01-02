Неизвестные мужчины набросились на артиста с требованием осудить войну в Украине, однако тот "отморозился".

Российский артист Олег Газманов полетел в Дубай, чтобы выступить на корпоративе. Однако веселье закончилось не совсем хорошо для артиста - к нему подошли мужчины и попросили осудить войну в Украине.

"Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны. Ты за войну?", - спросили у путиниста.

При этом сам Газманов, который поддерживает кровопролитную войну в Украине, решил не продолжать этот разговор, несмотря на то, что гости корпоратива были достаточно серьезно настроены. Он всего-на-всего попросил незнакомцев дать ему нормально отдохнуть.

Видео дня

Стоит отметить, что обстановка была накаленной. Глядя на видео, которое появилось в Telegram-канале "НеМалахов. Сливки", можно заметить, что инцидент едва не довел до драки.

Позиция Олега Газманова по войне в Украине

Газманов не только поддержал действия Кремля, но и активно ездил в оккупированный Донецк и давал там концерты. А с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег взялся за лизоблюдство еще с большим рвением.

Известно, что он пытался получить гражданство Израиля, но ему отказали. Также ему запретили въезд в Литву и Латвию, а в Украине суд вообще заочно арестовал российского певца по подозрению в посягательстве на территориальную целостность нашей страны.

Сейчас он продолжает жить и работать в России, выступая на кремлевский концертах.

Вас также могут заинтересовать новости: