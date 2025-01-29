Галкин показал 'свежее' фото с Пугачевой: 'Счастье видеть вас'

Артисты поразили поклонников светским выходом.

На одном из недавних светских мероприятий зрители смогли увидеть Аллу Пугачёву и Максима Галкина, которые посетили театральную постановку. Пара появилась на фоне афиши спектакля, привлекая внимание стильными нарядами и хорошим настроением.

Максим Галкин выбрал casual-образ: джинсы, кеды и красно-белую куртку-бомбер, дополняя свой стиль букетом розово-сиреневых цветов. Алла Пугачёва предстала в эффектном образе total black — лакированная куртка, кожаные брюки и ботильоны подчёркивали её элегантность.

Судя по афише за спиной, событие было связано с театром, а именно с постановкой Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших". Интересно, что главными героями спектакля были проукраинские артисты - Чулпан Хаматова и Максим Суханов.

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Фотография вызвала активное обсуждение в сети, ведь поклонники всегда с нетерпением ждут появления звёздной пары на публике. В комментариях они пишут:

"Какие красивые! Рада видеть вас!"

"Вы невероятная пара! Счастье видеть вас в здравии и в отличном настроении"

"Талантливые и порядочные люди везде и всегда будут востребованы"

Напомним, Пугачева и Галкин больше не живут вместе со своими детьми.

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