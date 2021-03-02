35-летняя актриса порадовала поклонников новостью.

Звездная актриса Галь Гадот сообщила о своей беременности, опубликовав семейную фотографию на странице в Instagram. На снимке она, две ее дочери Альма и Майя, а также супруг Ярон Версано нежно обнимали живот.

Читайте такжеГаль Гадот станет главной героиней в шпионском фильме "Сердце из камня""Мы снова ждем ребенка", – написала в публикации Галь.

Свой секрет Галь раскрыла 1 марта, после церемонии вручения премии "Золотой глобус", на которой она появилась в широком белоснежном мини от Givenchy, передает ТСН.

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Автор: УНИАН