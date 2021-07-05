Многие звезды также высказались о ситуации вокруг певицы, поддерживая ее в стремлении лишить своего отца опекунских прав.

Илон Маск решил поддержать Бритни Спирс, которая пытается получить свободу от опеки. Певица и ее правозащитники участвуют в судебных слушаниях, по итогам которых звезда может лишить своего отца опекунских прав.

"Free Britney" - написал Илон Маск в своем Twitter.

Движение #FreeBritney было запущено поклонниками Бритни Спирс в 2019 году, когда певица исчезла из социальных сетей и заявила о бессрочном отпуске. Тогда фанаты заподозрили, что со звездой происходит что-то странное. Позже оказалось, что отец поместил ее в психиатрическую клинику, когда Спирс перестала пить таблетки.

Читайте такжеНазревает новый скандал: Валерий Меладзе назвал Олю Полякову фрикомДвижение поддержал не только Илон Маск, но и другие знаменитости. Свободу для Бритни Спирс также требуют Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера и Марайя Кэри.

Пост Илона Маска приятно удивил пользователей сети. Основатель компании Space X ранее не затрагивал тему проблем Бритни Спирс. В комментариях фанаты благодарят Маска за поддержку певицы и просят, чтобы он помог звезде не только словами, но еще и делом.

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Автор: Полина Кузенко