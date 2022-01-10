Дмитрий Шевченко и его девушка отправились на отдых во Львов.

Финалист романтического реалити "Холостячка" Дмитрий Шевченко, который боролся за сердце певицы Златы Огневич, поделился с фолловерами кадрами с новой возлюбленной Екатериной Шеффер.

Романтический ролик появился в Instagram-аккаунте Шевченко.

Похоже, Дмитрий счастлив в новых отношениях. Он устроил для Екатерины сюрприз. Пара каталась в светящей гирляндами машине, развлекалась на центральной площади у елки, много обнималась и целовалась.

Читайте такжеФиналист "Холостячки" Шевченко рассказал о своей девушке и ее ревности к ОгневичШевченко и Шеффер всегда держали друг друга за руку.

"Наша поездка во Львов была невероятная, она подарила нам массу эмоций и воспоминаний. Было много пеших прогулок, вкусной еды, встречи с друзьями... Одним словом, это было невероятно", – написал Шевченко.

Напомним, в финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала предпринимателя Андрея Задворного. Однако в пост-шоу пара объявила, что больше не вместе. Андрей разошелся со Златой спустя 1,5 месяца отношений, поскольку у него прошли чувства.

После пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" на обоих обрушилась волна критики, ведь многие не одобрял выбор Златы в финале. Потом и сама бывшая пара начала обмениваться колкостями в своих постах и историях в сети.

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