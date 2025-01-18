Она также вспомнила пример из истории.

Украинская исполнительница и десятая участница Нацотбора на "Евровидение-2025" FIЇNKA, настоящее имя которой Ирина Выхованец, высказалась о бронировании артистов во время войны.

Артистка отметила, что этот вопрос довольно сложный для нее. Однако она вспомнила пример Второй мировой войны, когда артистов вывозили, чтобы сохранить культуру нации.

"Это вопрос защиты культуры в каком-то плане. Я не имею полномочий, не имею морального права что-то за это говорить на самом деле. Потому что за это должны сказать люди, которые сейчас военные, которые воюют... Если на законодательном уровне сейчас решено, что артисты национальных театров, филармоний, народные артисты или артисты, которые защищают нашу культуру, они сейчас нужны. Все знаем даже эту историю со Второй мировой, когда Черчилль вывозил за океан всех писателей, литераторов, художников, художников, чтобы было сохранено культурное наследие. То, видимо, в этом есть какая-то важная истина", - сказала певица в интервью для РБК-Украина.

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FIЇNKA также добавила, что ее муж работает в театре и ежедневно видит, какое большое количество людей приходит на спектакли, чтобы как-то отвлечься от страшных событий и новостей. Об этом она сказала так:

"Несколько раз в день играют "Коляду" нашу, гуцульский спектакль, или "Наталку Полтавку". Так, наверное, все же людям нужен этот театр и нужно это искусство. И, возможно, действительно стоит, чтобы артисты сейчас были здесь".

Напомним, ранее известная украинская певица Даша Суворова высказалась о мобилизации.

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