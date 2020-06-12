Не узнать: Кончита Вурст удивила новым образом (фото)

Артист Том Нойвирт в последнее время выбирает более мужественные образы.

Скандальная звезда "Евровидения" Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, все чаще стал эпатировать публику новыми образами.

Читайте такжеРоскошная Моника Беллуччи предстала в чувственном образе (фото)

На этот раз артист сфотографировался во всем розовом.

Фото он выложил на своей странице в Instagram.

На фото Том сидит на полу в розовых вельветовых брюках и розовой футболке. Но и этого артисту показалось мало. Вдобавок ко всему он надел очки с розовыми линзами.

Пожалуй, это один из самых экстремальных образов певца за последнее время. Ведь уже несколько месяцев Том Нойвирт предпочитает темные оттенки в одежде и более мужественный вид.

Напомним, эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году. Необычная внешность певицы, с длинными волосами и бородой, дополненная яркими концертными платьями, вызвала неоднозначную реакцию публики.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram