Артист больше не хочет участвовать в Евровидение.

Молодой артист Антон Велбой (Wellboy) после поражения на нацотборе на Евровидение 2022 и скандала с победительницей отбора Алиной Паш заявил, что больше не будет пробоваться на конкурс.

"Я в шоке, что Алина Паш не поедет на Евровидение 2022. Я не слежу дальше за развитием событий. Я готовлю новые релизы, альбом, материал", - сказал Антон в комментарии "Сегодня".

Также он добавил, что не будет подавать заявку на нацотбор в следующем году. По его словам, дважды в одну реку не войдешь.

Читайте также"Мошенники не могут представлять Украину": глава "Общественного" - о скандале с Алиной Паш"Вообще все достойны ехать на Евровидение. Что касается того, буду ли я участвовать в следующем году в нацотборе, скажу, что: дважды в одну реку не войдешь", - сказал артист.

Напомним, ранее Wellboy зажег зал нацотбора Евровидения ярким выступлением. Артист занял третье место.

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