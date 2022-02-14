Кроме того, трек исполнителя попал в чарты Spotify.

Украинский исполнитель и автор песен Антон Вельбой, известный украинцам под псевдонимом Wellboy, оказался на первом месте в трендах YouTube среди музыкальных видео. Его клип на песню Nozzy Bossy, с которой певец проиграл на Национальном отборе на Евровидение-2022 за несколько дней набрал более миллиона просмотров.

Об этом сам певец сообщил на своей странице в Instagram.

"Первое место в трендах за 2 дня! Спасибо!", - написал Вельбой. Кроме того, трек оказался в чартах Spotify.

"Хочу поблагодарить судей, которые достойно меня оценили и каждого из вас... каждого человека, который отправлял смс, который был прикован к телевизору и болел за меня, силу села и за позитивный вайб", - написал также певец.

Вельбой убежден, что с командой показал великолепный результат.

"И самое главное - родили песню, песню которую уже любят, песню которая заряжает на добро, песню которая объединяет! Спасибо всем за поддержку, читаю директ и улыбаюсь", - отметил певец.

Напомним, Alina Pash представлять Украину в европейском конкурсе Евровидение 2022, который в этом году пройдет в итальянском Турине. Alina Pash и Wellboy получили самые высокие баллы от членов жюри и от зрителей.

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