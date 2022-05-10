Прохождение в финал для украинской группы Kalush Orchestra вероятно на 95%.

Букмекеры дали прогноз на первый полуфинал Евровидения, который состоится уже сегодня, 10 мая. Конкурс начнется в 22:00 по киевскому времени.

Среди тех, кто может выйти в финал - Украина, Греция, Норвегия, Нидерланды, Армения, Португалия, Албания, Молдова, Латвия, Австрия.

Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале Евровидения 2022 под 6 номером с песней "Stefania". Солист группы Олег Псюк посвятил трогательную композицию своей маме, а также всем украинским матерям.

Отметим, что Россия в этом году дисквалифицирована из-за развязанной против Украины войны.

Ранее УНИАН составил список участников первого полуфинала Евровидения 2022 с песнями.

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