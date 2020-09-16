Петросян показал фото / instagram.com/petrosyanevgeny
Известный юморист Евгений Петросян впервые опубликовал в Instagram фото своего маленького сына.
25 марта стало известно, что у 74-летнего юмориста и его 31-летней помощницы родился сын, которого назвали Ваган. Стоит отметить, что у юмориста уже есть ребенок от первого брака - дочка Викторина.
"А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян", - коротко подписал фото юморист.
Петросян показал сына / instagram.com/petrosyanevgeny
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