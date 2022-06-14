Кошевой не мог поверить, что война действительно началась.

Украинский шоумен Евгений Кошевой уже давно дружит с президентом Владимиром Зеленским. Не удивительно, что 24 февраля, в первый день войны, они списались.

По словам Евгения, он утром написал Владимиру, после того как услышал первые взрывы.

"Я говорю: "Что, серьезно началось?". Он говорит: "Походу, да", - поделился Кошевой в программе "Зірковий шлях".

Он добавил, то хотел услішать от Зеленского хоть какой-то прогноз по войне, но позже понял, что никто не знает наверняка, когда єтот ужас закончится.

"А потом я подумал, а кто тебе скажет какой-то прогноз. Это риторический вопрос. Надеюсь, что скоро победа будет за нами", - добавил Кошевой.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, почему остается в Украине.

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