Он редко говорит о личной жизни.

Украинский кулинар Евгений Клопотенко впервые заговорил о новых отношениях.

Мужчина признался, что последние серьезные отношения были у него в 21 год. Тогда Евгений встречался с девушкой пять лет и даже хотел общих детей. Но пара решила разойтись. По словам кулинара, когда он влюблен, то готов к переменам.

"Когда я влюблен, я стараюсь делать все, чтобы девушке было хорошо. Слушаю, общаюсь... Я готов менять какие-то вещи", - рассказал кулинар в интервью Славе Демину.

Клопотенко также добавил, что после победы в известном кулинарном шоу "МастерШеф" у него было много поклонниц и непродолжительных отношений.

Долгое время мужчина анализировал свою жизнь и обращался к психологам. Наконец Евгений понял, что ему нужно быть с кем-то вместе и сейчас он в отношениях.

"Я не хотел отношений. Но впоследствии понял, что, когда есть чувства, то они нужны. Поэтому сейчас пробую делать шаги в отношениях. Раньше были только эмоции, но сейчас другое".

Однако, как зовут избранницу и чем она занимается - Клопотенко не отметил. Сколько пара вместе - также пока неизвестно.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко ответил, приходилось ли ему готовить для Владимира Зеленского.

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