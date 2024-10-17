Кулинар также рассказал об общении с первой леди.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко признался, приходилось ли ему готовить блюда для Владимира Зеленского.

Он отметил, что уже имеет опыт приготовления пищи для высокопоставленных лиц. Например, кулинар угощал госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Индии Лалу Багадури Шастри.

А вот президента Украины Евгений пока не кормил и объяснил причину.

"Он единственный, кому я не готовил. Там нельзя готовить. Во время полномасштабного вторжения там даже и первую леди нельзя кормить, подарки нельзя передавать. Но я надеюсь, что когда-то приготовлю что-то президенту", - рассказал Клопотенко в интервью Славе Демину.

Евгений также добавил, что хорошо знаком с Еленой Зеленской и часто участвует с ней в благотворительных мероприятиях. Но никогда не звонит ей лично.

"Мы обнимаемся, общаемся при встрече... Я могу позвонить ее команде. Но я не держу субординацию. Она нормальный человек. Я в первый день, когда зашел в офис первой леди, обнял ее", - вспомнил кулинар.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко честно ответил, почему не поступил в ВСУ.

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