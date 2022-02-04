Блогерша побывала в Ужгороде.

Украинская травести-дива Монро в своем видео-блоге о путешествиях поделилась впечатлениями от поездки в Ужгород и посещении там местного краеведческого музея.

Несколько роликов оттуда блогерша опубликовала в Instagram-сторис.

"Помню, в детстве меня тягали по скучным музеям. И это чаще всего была пытка. Но это не отбило мне охоту, приезжая в другие города и страны, посещать музеи, галереи и выставки", – отметила она.

По мнению Монро, украинская музейная культура находится в упадке:

"Наглядный пример – Ужгородский краеведческий музей… Кто-то скажет: это старое здание, построенное в 17 веке. Но почему во Дворце дожей в Венеции зимой тепло? Как-то же провели центральное отопление! Здесь же зимой холод собачий. Сотрудники кутаются в шубы, и скрепит паркет. Я молчу про скучнейшую экспозицию. И это все ты получаешь за 100 гривень".

По ее словам, единственный зал, который в музее хоть как-то отапливается, это зал с экспозицией, созданной за деньги венгерского правительства.

"Посещая подобные музеи, понимаешь, как Украина "заботится" о своей истории и ценностях. Увы, только на словах…", – сделала вывод Монро.

Читайте также"Без него не хожу": Тринчер на отдыхе до слез устала от корсета для новой груди (фото)Ранее сообщалось, как травести-дива Монро показала себя без парика и яркого макияжа.

Вас также могут заинтересовать новости: