В начале года она родила двойняшек.

Модель Эшли Грэм впервые после рождения двойняшек рассказала, что едва не умерла во время домашних родов.

Об этом сообщает Glamour.

По словам Эшли, в момент родов рядом с ней был супруг и две акушерки. Но тогда процесс пошел не по плану, она потеряла много крови и начала терять сознание.

Акушерки пытались привести ее в чувство, били по щекам, а супруг молился ей на ухо. Сама модель, как она отметила, видела тьму и звезды.

"Они не хотели тогда говорить мне, что я потеряла литры крови. Но даже несмотря на то, что они тогда не хотели вдаваться в детали, я осмотрела комнату, увидела буквально повсюду кровь и издала этот глубокий внутренний крик – эмоциональное освобождение от хаоса, который я как только пережила", – сказала Эшли.

После тяжелых родов Эшли два месяца не выходила из дома. Ежедневно ее навещали акушерки, помогали ей. И каждый раз она благодарила их за спасенную жизнь.

Напомним, в январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-двойняшек. Роды проходили дома, мальчики родились здоровыми и счастливыми.

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