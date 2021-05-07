Хопкинс умеет развлекаться в соцсетях / Скриншот

83-летний британский актер Энтони Хопкинс опубликовал ролик с бэкстейджа съемок для итальянского Vogue.

Видео звезда "Молчания ягнят" показал на своей странице в Instagram.

В кадрах Хопкинс позирует на фоне белого баннера в нарядах Brioni и Giorgio Armani.

Видно, что актёр находился в приподнятом настроении, он шутил и двигался легко и непринуждённо. 

Энтони Хопкинс: чем известен актер

  • Хопкинс - британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Лауреат премии "Оскар".
  • Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".
  • В числе известных актерских работ Хопкинса такие фильмы, как "Остаток дня", "Страна теней", "Легенды осени", "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Ной", "Отец".

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Автор: Ольга Робейко