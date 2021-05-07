Энтони Хопкинс снялся для Vogue (фото, видео)

Многие восхищены тем, как актер в свои 80 с хвостиком лет умеет развлекаться и всегда быть в тренде.

83-летний британский актер Энтони Хопкинс опубликовал ролик с бэкстейджа съемок для итальянского Vogue. Видео звезда "Молчания ягнят" показал на своей странице в Instagram. В кадрах Хопкинс позирует на фоне белого баннера в нарядах Brioni и Giorgio Armani. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) Видно, что актёр находился в приподнятом настроении, он шутил и двигался легко и непринуждённо. Энтони Хопкинс: чем известен актер Хопкинс - британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Лауреат премии "Оскар".

Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

В числе известных актерских работ Хопкинса такие фильмы, как "Остаток дня", "Страна теней", "Легенды осени", "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Ной", "Отец". Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter