Актриса забеременела в возрасте 32 лет.

Американская актриса Эмма Стоун беременна первенцем.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что папарацци "поймали" Эмму на прогулке. У нее под одеждой выделялся животик. Она прогуливалась в тотал-блэк образе. Эмма надела лосины и свободную футболку. При этом она натягивалась на ее уже округлившийся животик.

Фото сделаны 30 декабря, но в сети их опубликовали только сейчас. Пока актриса не прокомментировала свою беременность.

Стоит отметить, что Эмма Стоун недавно вышла замуж за Дэйва Маккарти. Они обручились в 2019 году, а через год они сыграли тайную свадьбу.

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Автор: УНИАН