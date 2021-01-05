Американская актриса Эмма Стоун беременна первенцем.
Об этом сообщает Daily Mail.
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Отмечается, что папарацци "поймали" Эмму на прогулке. У нее под одеждой выделялся животик. Она прогуливалась в тотал-блэк образе. Эмма надела лосины и свободную футболку. При этом она натягивалась на ее уже округлившийся животик.
Фото сделаны 30 декабря, но в сети их опубликовали только сейчас. Пока актриса не прокомментировала свою беременность.
Стоит отметить, что Эмма Стоун недавно вышла замуж за Дэйва Маккарти. Они обручились в 2019 году, а через год они сыграли тайную свадьбу.
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