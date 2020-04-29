Эмили Ратаковски показала аппетитные ягодицы в бикини (фото)
12:00, 29 апреля 2020Звезды
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Эмили Ратаковски снялась в купальнике для собственного бренда Inamorata.
Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в купальнике для собственного бренда Inamorata.
Фотографии появились в ее Instagram.
Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски
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Девушка позировала в разноцветных купальниках с топами, демонстрируя все прелести своей фигуры.
"Вы готовы? Новая Inamorata уже на этой неделе", - написала Эмили.
"Великолепна!", - похвалили Ратаковски ее фанаты.
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