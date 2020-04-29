Эмили Ратаковски показала аппетитные ягодицы в бикини (фото)

Эмили Ратаковски снялась в купальнике для собственного бренда Inamorata.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в купальнике для собственного бренда Inamorata.

Фотографии появились в ее Instagram.

Читайте такжеЗвезда "Моей прекрасной няни" Жигунов живет вместе с "двойником" Анастасии Заворотнюк (фото)

Девушка позировала в разноцветных купальниках с топами, демонстрируя все прелести своей фигуры.

"Вы готовы? Новая Inamorata уже на этой неделе", - написала Эмили.

"Великолепна!", - похвалили Ратаковски ее фанаты.