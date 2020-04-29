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Эмили Ратаковски показала аппетитные ягодицы в бикини (фото)

12:00, 29 апреля 2020
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски

Фотографии появились в ее Instagram.

Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

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Девушка позировала в разноцветных купальниках с топами, демонстрируя все прелести своей фигуры. 

"Вы готовы? Новая Inamorata уже на этой неделе", - написала Эмили. 

"Великолепна!", - похвалили Ратаковски ее фанаты. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски