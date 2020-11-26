Модель беременна первенцем.

Известная модель Эмили Ратаковски ждет первенца.

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Звезда часто публикует снимки, на которых демонстрирует беременный животик. В этот раз она предстала в трусиках молочного цвета и полосатой кофточке с длинным рукавом. Эмили приподняла кофту и показала округлившийся животик.

Напомним, что Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Бир-Макклард пока решили не сообщать пол малыша. По их словам, пол малыша все узнают только тогда, когда ему исполнится 18 лет.

Кто такая Эмили Ратаковски:

Ратаковски родилась 7 июня 1991 года в лондонском районе Вестминстер

В 14 лет Эмили подписала контракт с модельным агентством Ford Models

После заключения контракта с Ford Models Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съёмки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном

23 февраля 2018 года, после нескольких недель отношений, Ратаковски вышла замуж за актёра и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда

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Автор: Диана Могилевич