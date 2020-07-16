Суд с Джонни Деппом: Эмбер Херд сплагиатила историю об изнасиловании

Актриса украла историю об изнасиловании у своей помощницы.

Экс-помощница Эмбер Херд 15 июля выступила в суде, где слушалось дело актрисы и ее бывшего супруга Джонни Деппа.

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Девушка дала показания в защиту Деппа, передает popcornnews.

Кейт Джеймс работала с Эмбер с 2012 по 2015 год. Как-то она рассказала актрисе историю о том, что много лет назад ее изнасиловали в Бразилии. А сейчас Херд пытается чужую историю выдать за свою.

"Она сослалась на мое изнасилование, которое произошло 26 лет назад, изменив эту историю под себя и использовав в личных целях. Я жертва сексуального насилия, и это очень, очень серьезное дело", - сказала Джеймс.

Как сообщал УНИАН, появились новые кадры Джонни Деппа и Эмбер Херд перед заседанием суда.

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