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Суд с Джонни Деппом: Эмбер Херд сплагиатила историю об изнасиловании

16:20, 16 июля 2020
Звезды
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Эмбер Херд / REUTERS

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Девушка дала показания в защиту Деппа, передает popcornnews.

Кейт Джеймс работала с Эмбер с 2012 по 2015 год. Как-то она рассказала актрисе историю о том, что много лет назад ее изнасиловали в Бразилии. А сейчас Херд пытается чужую историю выдать за свою. 

"Она сослалась на мое изнасилование, которое произошло 26 лет назад, изменив эту историю под себя и использовав в личных целях. Я жертва сексуального насилия, и это очень, очень серьезное дело", - сказала Джеймс.

Как сообщал УНИАН, появились новые кадры Джонни Деппа и Эмбер Херд перед заседанием суда.

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