Эмбер Херд приехала в суд с сумкой за $2 тысячи
15:27, 15 июля 2020Звезды
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Актриса приехала на заседание в новом платье и с дорогой сумкой.
Эмбер Херд / REUTERS
Актриса Эмбер Херд приехала на заседание суда, где слушается ее дело с экс-супругом Джонни Деппом, в новом платье и с дорогой сумкой.
Звезда надела черное платье в пол с цветочным принтом, туфли-оксфорды, шелковый платок в горошек, а также она накинула на плечо сумку бренда Saint Laurent. Стоит отметить, что стоимость этого аксессуара достигает несколько тысяч долларов.
Эмбер Херд / REUTERS
Как сообщал УНИАН, появились новые кадры Джонни Деппа и Эмбер Херд перед заседанием суда.
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