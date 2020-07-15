Эмбер Херд приехала в суд с сумкой за $2 тысячи

Актриса приехала на заседание в новом платье и с дорогой сумкой.

Актриса Эмбер Херд приехала на заседание суда, где слушается ее дело с экс-супругом Джонни Деппом, в новом платье и с дорогой сумкой.

Звезда надела черное платье в пол с цветочным принтом, туфли-оксфорды, шелковый платок в горошек, а также она накинула на плечо сумку бренда Saint Laurent. Стоит отметить, что стоимость этого аксессуара достигает несколько тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, появились новые кадры Джонни Деппа и Эмбер Херд перед заседанием суда.

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