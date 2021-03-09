Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.
Читайте такжеСМИ: королева Елизавета II не подписала заявление об интервью Гарри и Меган МарклОпубликован официальный релиз, пишет The Guardian.
Во дворце заявили, что сообщения о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке.
Также отмечается, что королевская семья опечалена тем, что последние годы были столь тяжелыми для принца Гарри и его супруги. У Елизаветы II заверили, что Гарри, Меган и их сын Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.
Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл: что известно
Герцог и герцогиня Сассекские дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри.
Во время беседы Меган Маркл (афроамериканка по матери) сообщила, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько темной может быть кожа ее тогда еще не родившегося сына Арчи.
Кроме того, Меган поделилась, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram