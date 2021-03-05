Новости мира: британской королеве подарили двух щенков корги
Британской королеве Елизавете II подарили двух щенков корги.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сделали это, чтобы развеселить королеву, пока ее муж 99-летний принц Филипп находится в больнице.
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«Близкие к монаршей семье источники говорят, что щенки корги привносят в Виндзорский дворец, где королева изолировалась во время пандемии, много энергии и шума», - говорится в сюжете.
Как известно, принц Филипп на днях перенес операцию на сердце.
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