Возраст и пол собачек не разглашают.

Британской королеве Елизавете II подарили двух щенков корги.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сделали это, чтобы развеселить королеву, пока ее муж 99-летний принц Филипп находится в больнице.

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«Близкие к монаршей семье источники говорят, что щенки корги привносят в Виндзорский дворец, где королева изолировалась во время пандемии, много энергии и шума», - говорится в сюжете.

Как известно, принц Филипп на днях перенес операцию на сердце.

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Автор: УНИАН