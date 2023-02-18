У первой леди ухудшилось зрение.

Первая леди Украины Елена Зеленская дала откровенное интервью немецкому изданию Zeit Magazin, в котором рассказала о том, что война так или иначе повлияла на каждого украинца, в том числе и на нее.

Жена президента призналась, что давно ходит к психологу, а недавно врачи диагностировали у нее ухудшение зрения.

"Это постоянное давление делает всех в нашей стране психически и физически больными. Да, я тоже лечусь, получаю психологическую помощь. Я не думаю, что должна это скрывать. Недавно я ходила к врачу, который диагностировал плохое зрение. С ума сойти, мне сейчас 45 лет, и у меня никогда не было проблем с глазами", - откровенно призналась Зеленская.

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Проблемы со зрением, как считает первая леди, связаны с тем, что она постоянно "сидит" в телефоне и мониторит новости. К тому же, по ее словам, почти год украинцы живут то в подвалах, то с отключением электроэнергии. Это тоже негативно влияет на здоровье.

Напомним, ранее Елена Зеленская нежно поздравила мужа с 45-летием.

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