Первая леди Украины призвала мир помочь Украине.

Первая леди Украины Елена Зеленская дала откровенное интервью изданию ELLE, в котором рассказала, где ее застала война и чем она сейчас занимается. Также Зеленская призвала мир помочь Украине остановить кровопролитие в нашей стране.

По словам первой леди, 24 февраля она проснулась в четыре утра, а ее супруг, президент Владимир Зеленский уже был собран. Тогда он и сообщил ей страшную новость о том, что в Украине началась война. С тех пор они почти не виделись. Он все время находится в офисе на Банковой.

И пока президент борется за нашу независимость и свободу, за освобождение украинских территорий и за жизни миллионов украинцев, Елена занимается гуманитарными проектами.

Она занимается эвакуацией больных детей и детей-сирот за границу, а также помогает беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в Украине. Кроме того, первая леди ведет информационную войну в своих социальных сетях и не только.

Кроме того, Зеленская отметила, что это не только война Украины. Она поблагодарила европейцев, которые оказывают помощь украинским беженцам. Но, по ее словам, вся наша страна не может переселиться в безопасное место. Поэтому нам сообща нужно остановить Россию и закончить эту убийственную войну.

"Вся наша страна не может переселиться в безопасное место. Ибо враг будет продвигаться дальше. Он не остановится на наших сломанных судьбах. В нынешнем глобальном мире и войны глобальны. Поэтому прошу мир не относиться к этой войне как к происходящей где-то за крепкой соседней стеной. В мире нет стен. И ракеты их легко пробивают", - сказала Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская назвала всего два слова, которые мечтает услышать от мужа.

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