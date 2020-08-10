"Лакшери перекус": Елена-Кристина Лебедь насмешила сеть интимным фото с любимым

Телеведущая опубликовала новое фото.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram фотографию, где позирует со своим любимым, политиком Павлом Розенко.

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Звезда предстала в желтом раздельном купальнике с интересным принтом. А Павел был в одних плавках и тапочках. Пара сидела на песке возле моря и ела кукурузу. А рядом с ними сидела собака.

Телеведущая попросила фанатов придумать смешную подпись под фото. Разумеется, они не стали медлить.

"Когда Алиэкспресс перешел на новый уровень", "Кукуруза - самолёт, залетает прямо в рот", "Когда скидка на кукурузу, но не на соль", - написали фанаты.

Елена-Кристина Лебедь ранее показала кадр со съемок программы "Аферисты в сетях", где сложила силиконовую грудь в коробочку. Оказывается, она была приманкой для мужчин.

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