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"Лакшери перекус": Елена-Кристина Лебедь насмешила сеть интимным фото с любимым

14:54, 10 августа 2020
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Лебедь показала фото / instagram.com/elena_kristina_lebed

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Звезда предстала в желтом раздельном купальнике с интересным принтом. А Павел был в одних плавках и тапочках. Пара сидела на песке возле моря и ела кукурузу. А рядом с ними сидела собака.

Телеведущая попросила фанатов придумать смешную подпись под фото. Разумеется, они не стали медлить.

"Когда Алиэкспресс перешел на новый уровень", "Кукуруза - самолёт, залетает прямо в рот", "Когда скидка на кукурузу, но не на соль", - написали фанаты.

  • Елена-Кристина Лебедь ранее показала кадр со съемок программы "Аферисты в сетях", где сложила силиконовую грудь в коробочку. Оказывается, она была приманкой для мужчин.

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