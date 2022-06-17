Лица на фото не видно, однако можно увидеть, как нежно повар обнимает возлюбленную.

В феврале 2022 года шеф-повар Эктор Хименес-Браво заявил о том, что у него есть любимая девушка. Он показал ее фото. Учитывая публикации за последнее время, где он рассказывал о том, что скучает, и показывал, как созванивается с любимой по видеосвязи, можно предположить, что девушка находится далеко.

Сейчас Эктор показал в Instagram архивный снимок в обнимку с брюнеткой. На фото они позируют в халатах и смотрят в окно. Лица избранницы именитого кулинара по-прежнему не видно.

"Моя дорогая, очень по тебе скучаю. Между нами километры - я в Украине, а ты далеко. Знай, я всегда рядом. Твой голос и твоя улыбка подзаряжают делать меня больше. Для страны и людей. Скоро мы встретимся, обещаю", - написал Эктор Хименес-Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво с оружием в руках призвал украинцев учиться защищаться от врага.

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