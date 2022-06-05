Лучше умереть в бою, чем погибнуть с простреленными коленями, заметил кулинар.

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво продолжает проходить военную подготовку. Он учится защищаться от врага и стрелять. Кулинар призвал украинцев позаботиться о своей безопасности и получить новые умения для нового времени.

На своей странице в Instagram Хименес-Браво показал фото, на котором он позирует с оружием в руках.

Кулинар рассказал, что военные, которые ценой собственной жизни или здоровья защитили Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Николаевскую области, подарили время для всех мужчин в Украине. Это время украинцы должны использовать с пользой и получить новые умения, а также научиться защищаться от рашистов.

"Я не говорю, что каждый должен идти воевать. Кто-то должен обеспечивать тыл, волонтерство. Предприниматели должны восстанавливать экономику и создавать рабочие места. Но каждый человек сейчас имеет возможность получить навыки стрельбы, работы с оружием, передвижения на открытой местности и в помещениях, работе в паре", - написал Хименес-Браво.

Он также рассказал, что проходит военную подготовку для того, чтобы иметь возможность защитить свою семью. Кулинар считает, что оккупанты снова могут попытаться напасть на Киевщину, поэтому он хочет быть к этому готовым.

"Если бы орки знали, что 50% Украины умеет работать с оружием - заходить сюда было бы страшно. Да, против танков с автоматом не пойдешь. Но мой самый ужасный сон, это когда в мой дом заходят орки и хотят убить меня и мою семью, а я даже не знаю, как работает пистолет или автомат, чтобы защитить себя. Лучше умереть в бою, защищая свой дом, чем от пули на коленях. К сожалению, очень многие люди не были к этому готовы", - отметил кулинар.

Именно поэтому, считает Хименес-Браво, украинцы должны учиться обращаться с оружием и тренироваться. Он отметил, что мужчины могут даже тренироваться по видео на YouTube, возможности есть всегда, но ими нужно пользоваться.

Напомним, ранее Хименес-Браво решил пройти курс военной подготовки, чтобы защищать свой дом.

Вас также могут заинтересовать новости: