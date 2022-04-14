Полина Логунова вновь выходит замуж.

Украинская модель Полина Логунова не успела развестись с актером Дмитрием Ступкой, как уже объявила о том, что вновь выходит замуж.

Ранее девушка показала, как новый возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. В Instagram Полина обнародовала фотографию с самолетом, который летит в небе и делает надпись: "Полина, ты выйдешь за меня замуж?"

Сейчас же она показала лицо своего возлюбленного, но его личность так и не раскрыла.

В кадре Полина позирует на пляже в черном мини-платье и каблуках, а ее жених - в темных рубашке и джинсах и в белых кедах. Они обнимаются и мило улыбаются на камеру.

Напомним, ранее стало известно о разводе Полины Логуновой и Дмитрия Ступки, которые состояли в браке 6 лет. У пары есть общая дочь Богдана.

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