Певица уехала в Испанию работать над новым альбомом.

Украинских артистов Потапа и Настю Каменских неоднократно атаковали в социальных сетях за то, что они во время войны в Украине находятся в Испании.

Так, Настя решила расставить все точки над "і" и объяснила, как за несколько дней до войны они оказались за границей.

По словам певицы, она готовила два альбома, один из которых испаноязычный. Она улетела в Мадрид, чтобы завершить запись этого альбома. Потап поехал вместе с ней, чтобы доделать всю работу. А 25 февраля они должны были вернуться в Украину, но за день до прилета началась полномасштабная война.

"Так получилось, что и у моего мужа было пять дней для того, чтобы уехать в Испанию, доделать мой испанский альбом. И мы с двумя мамами уехали. Просыпаешься от крика, тебе звонят и говорят, война началась. А ты даже не понимаешь... Что означает слово "война". Что такое война? Это когда раздаются сирены, когда убивают людей. Я никогда в жизни не представляла, что я вообще в своей жизни буду такое переживать. Спасибо Вселенной, спасибо Богу за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент", – сказала Настя в программе "Звездный путь".

Напомним, ранее Настя Каменских сквозь слезы рассказала о своем заболевании.

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