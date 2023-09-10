Мужчина проявил заботу по отношению к ней.

Бывшая супруга шоумена Владимира Остапчука - Кристина Горняк - поделилась с поклонниками неожиданной новостью. Она рассказала, что в ее жизни объявился бывший возлюбленный, с которым она встречалась после развода с мужем.

По ее словам, экс-бойфренд написал ей, что общался с врачем относительно ее состояния здоровья и уточнял, записалась ли она на операцию по удалению почки.

"Мне написал мой клубочек, что был у моего врача и тот сказал, что я не записалась на операцию, хотя планировала уже. Сказал записаться, что он поедет со мной. Ну и после того мое сердце стало еще сильнее скучать. Бывает так, когда и вместе сложно, и отпустить тоже", – поделилась Горняк.

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Она добавила, что забота - это главное проявление любви. Кроме того, такая поддержка мужчины помогла Кристине решится на операцию, так как она теперь знает, что она не одна.

"Я меньше боялась идти на операцию, потому что знала, что он будет рядом, поддержит. И даже когда мы не вместе, он спросил у врача обо мне... Приятно", - написала Кристина.

Напомним, ранее Кристина Горняк рассказала о проблемах со здоровьем. Врачи сказали, что ей нужно удалять почку.

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