Она очень переживает за свое здоровье.

Экс-супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк рассказала, что уже едва ли не попрощалась с жизнью после того, как врачи сказали, что ей нужно удалить почку.

На своей странице в Instagram она рассказала, что много плакала из-за этого: "Думала, что все, я буду умирать, что жизнь кончается".

По словам Горняк, гидронефроз 4 степени, атрофия лоханок левой почки никак не проявляется. Она неоднократно делала УЗИ и сдавала анализы, но вердикт врачей в Украине был только один - киста в почке.

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Ее эмоциональное состояние стабилизировалось только после того, как она нашла врача в Вене. Он диагностировал, что ее почка работает на 30%, поэтому ее еще можно попытаться спасти.

Кроме того, девушка рассказала, что в такое трудное время ее поддерживают близкие люди и любимый человек. Мужчина постоянно ходит с ней по врачам и говорит, что она проживет до ста лет.

Болезнь Кристины Горняк

Ранее Горняк рассказывала, что врачи диагностировали у нее проблемы с почкой. Ей предложили удалить орган, так как он уже якобы не функционировал.

Однако, как она отметила, есть и другое мнение специалистов - побороться можно, но шансов мало.

В связи с этим у Кристины было подавленое состояние. Она очень переживает за свое здоровье и просит других заботиться о себе.

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