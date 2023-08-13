Девушка с иронией и шутками отреагировала на мнение критиков.

Нотариус, экс-жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк троллингом отвечает на упреки о том, что после развода ее жизнь "не такая шикарная", как в браке.

В Instagram Stories девушка пообщалась с фолловерами. Один из вопросов вызвал у нее ироническую реакцию. Кто-то из подписчиков упрекнул, что с Владимиром жизнь Кристины была "шикарнее, чем сейчас". "Дешевое все... обидно", - отметил кто-то из фолловеров.

Впрочем, это сообщение вызвало у Горняк шуточную реакцию. Она опубликовала веселое фото с высунутым языком и отреагировала на критику.

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"Ну знаете, как говорят: "Не жили богато - нех*р начинать". Поэтому да, выживаю, как могу. В бедности и грусти", - пошутила Кристина.

Затем она показала фото из танцевального зала и иронично добавила, что пришла "потратить последние еврики на тренировки".

Однако, и на этом реакции не закончились. Девушка сфотографировала колье в одном из ювелирных бутиков Вены и в шутку написала, что "визуализирует шикарную жизнь".

Разрыв Остапчука и Горняк

Кристина Горняк и Владимир Остапчук не уладили споры относительно общего имущества. В частности, бывший не могут найти общий язык относительно дома, приобретенного в браке.

Шоумен уже привел туда свою новую избранницу Екатерину Полтавскую и затеял там ремонт. Горняк не устает повторять, что он не имеет права что-то делать в их общем доме, пока они не решат его дальнейшую судьбу.

Раньше Кристина Горняк внезапно "наехала" на новую пассию Остапчука. Девушка возмущена поведением шоумена и его новой жены.

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