Максим закончил старшую школу.

Младший сын мэра киева Виталия Кличко - Максим - закончил старшую школу в Германии. Мама парня показала фото с его выпускного дня.

Наталья Егорова пришла в школу поддержать сына в светло-зеленом брючном костюме и белой футболке, а вот Максим предстал в классическом синем костюме, галстуке и коричневых туфлях.

Заметно, что парень очень высокого роста, как и его отец. Наталья на фоне сына выглядит совсем миниатюрной.

Видео дня

"Это моя любимая мама, и она очень гордится тем, что я успешно закончил школу", - сказал Макс.

Также на выпускной Максима приехал его страший брат Егор-Даниэль. Он также ниже ростом брата.

Напомним, у Виталия Кличко три ребенка - два сына и дочь Елизавета-Виктория. Они родились в браке с Натальей Егоровой. Однако в августе 2022 года стало известно, что Кличко разводится с женой после 25 лет брака. Он сказал, что на их отношениях сказалось расстояние. Егорова уже много лет живет в Германии, а Кличко - в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: