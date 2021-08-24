Возлюбленная покойного Александра Стефановича раскрыла правду об его отношениях с Примадонной.

Российская модель Элина Яцура рассказала, что покойный Александр Стефанович часто рассказывал ей об отношениях с Аллой Пугачевой. По ее словам, однажды он вспомнил историю, когда после их развода Примадонна решила отобрать у него весь антиквариат.

Об этом сообщает "Стархит".

"Ты мне должен отдать все, так как жил с самой выдающейся женщиной XX века", - мотивировала она свое желание, что в рамках нашей страны является правдой. "Да? - отвечал ей Стефанович, - не помню, чтобы я жил с Матой Хари". Он очень гордился этим ответом, поэтому может и рассказывал эту историю, а не потому, чтобы задеть свою бывшую жену, которую высоко ценил", - отметила модель.

Также Яцура добавила, что у Стефановича были очень глубокие чувства к Примадонне и она много для него значила.

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"Он так тепло о ней говорил, порой мне казалось, что ему жаль, что по какой-то нелепой причине их союз распался. Истории их взаимоотношений всегда были позитивные, смешные, в основном гастрольные. Единственная нелицеприятная история была про их развод. Алла Борисовна хотела забрать весь антиквариат, а он не отдавал", - добавила Яцура.

Напомним, Александр Стефанович в начале июля заразился коронавирусом. Сначала он старался лечить вирус дома, но его состояние ухудшалось. После этого Стефановича в срочном порядке госпитализировали. В больнице он умер.

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Автор: Диана Могилевич