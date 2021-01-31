Екатерина Репяхова ждет первенца.

Супруга украинского певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова показала беременный животик.

Читайте такжеЖена Павлика попала в ДТП (фото)

В своем Instagram она обнародовала снимок из бассейна. На фото девушка позирует в черном смежном купальнике, сквозь который слегка выпирает ее животик.

"Первый триместр беременности я практически не двигалась и чувствовала, как мне не хватает нагрузки и активностей. Посколько ходить в тренажерный зал беременным нельзя, я решила ходить в бассейн. И муж меня поддержал. Ему плавание также очень полезно", - написала Репяхова.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич