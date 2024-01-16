Женщина откровенно ответила на вопросы подписчиков.

Телеведущая Екатерина Осадчая редко говорит о личном у себя в инстаграме. Однако недавно она решила пообщаться с подписчиками на любые темы. Один из пользователей задал вопрос относительно волос звезды: "Есть ли у вас седина? Вы красите волосы? Очень крутой цвет". Екатерина выложила видео, на котором в гримерке готовится к выходу на сцену и написала свой ответ.

"Не крашу. Пока нет седины, как это ни странно звучит в наших обстоятельствах, но это не вечное, конечно", - написала Осадчая.

Кстати, 40-летняя телеведущая ранее отмечала, что никогда не пользовалась краской для волос. Это она и считает своим главным секретом ухода. Хотя, конечно, на съемочных площадках постоянно приходится укладывать волосы и портить их состояние, но пока Екатерину все устраивает.

Видео дня

Напомним, о своих проблемах с волосами недавно заявила певица Оля Цибульская. Она откровенно рассказала, что сейчас надевает парик с вьющимися прядями на съемки, чтобы спасти свои волосы. Оля подчеркнула, что постоянные укладки забирают кучу волос, а потом никакие маски или массажи не помогают.

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