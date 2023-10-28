Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, как сильно изменился ее муж Тимур Хромаев, который уже больше года защищает Украину на передовой.
"Мой Тимур… Человек, который слова плохого никогда ни о ком не сказал. Ни разу не повысил голоса на наших детей, на меня… И тут мой муж говорит: "Мы столько п***расов…". И я понимаю, что мой муж теперь знает, что такое убивать", - отметила она в интервью для подкаста "Кохані".
Телеведущая также призналась, что, конечно же, за это время изменились и их отношения. Теперь он называет ее "любимая", и каждая их встреча сейчас - "медовый месяц".
"Раньше мне не хватало от него розовых соплей, а здесь – любимая. У нас, когда мы встречаемся, настоящий медовый месяц. И очень тяжелая разлука... Я научилась себя голой фоткать. Ты шлешь и потом ждешь реакции, а там короткое: "Еще", - рассказала Ефросинина.
По ее словам, у них с мужем есть правило, он должен выходить с ней на связь хотя бы раз в день или же предупреждать, что какое-то время не сможет этого делать.
Ефросинина о муже-военном - что сообщалось ранее
Как сообщал УНИАН ранее, Ефросинина впервые рассказала, чем занимается ее муж-военный. Она не скрывала, что ее избранник служит в ВСУ, однако до этого не делилась подробностями.
"Мой муж служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне, уже более года. Он официально в ВСУ. В свое время он пошел добровольцем и принял решение официально оформиться в ВСУ. На сегодняшний день он уже командир бригады, в его подразделении более 100 человек. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами", - сказала ведущая.