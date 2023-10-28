По словам ведущей, теперь он называет ее "любимая", и каждая их встреча сейчас похожа на "медовый месяц".

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, как сильно изменился ее муж Тимур Хромаев, который уже больше года защищает Украину на передовой.

"Мой Тимур… Человек, который слова плохого никогда ни о ком не сказал. Ни разу не повысил голоса на наших детей, на меня… И тут мой муж говорит: "Мы столько п***расов…". И я понимаю, что мой муж теперь знает, что такое убивать", - отметила она в интервью для подкаста "Кохані".

Телеведущая также призналась, что, конечно же, за это время изменились и их отношения. Теперь он называет ее "любимая", и каждая их встреча сейчас - "медовый месяц".

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"Раньше мне не хватало от него розовых соплей, а здесь – любимая. У нас, когда мы встречаемся, настоящий медовый месяц. И очень тяжелая разлука... Я научилась себя голой фоткать. Ты шлешь и потом ждешь реакции, а там короткое: "Еще", - рассказала Ефросинина.

По ее словам, у них с мужем есть правило, он должен выходить с ней на связь хотя бы раз в день или же предупреждать, что какое-то время не сможет этого делать.

Ефросинина о муже-военном - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН ранее, Ефросинина впервые рассказала, чем занимается ее муж-военный. Она не скрывала, что ее избранник служит в ВСУ, однако до этого не делилась подробностями.

"Мой муж служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне, уже более года. Он официально в ВСУ. В свое время он пошел добровольцем и принял решение официально оформиться в ВСУ. На сегодняшний день он уже командир бригады, в его подразделении более 100 человек. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами", - сказала ведущая.

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