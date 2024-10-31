Эд Вествик поделился кадрами с беременной женой.

Известный британский актер, звезда сериалов "Сплетница", "Большой куш", "Злой город" Эд Вествик сообщил, что впервые станет отцом. Его жена - 32-летняя Эми Джексон - беременна вторым ребенком.

Радостной новостью знаменитость поделился в своем Instagram. В соцсети Вествик опубликовал новые романтические кадры, которыми и сообщил о беременности любимой. На кадрах хорошо видно округлый животик модели.

Супруги устроили фотосессию под открытым небом на закате солнца. Влюбленные мило улыбались, обнимались и танцевали на камеру. Фотографии артист решил не подписывать.

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На новых снимках Вествик и Джексон показались в нежных, но одновременно стильных образах. В частности, модель примерила на себя элегантное облегающее платье белого цвета, которое подчеркивало ее беременный животик, а Эд был одет в черные классические брюки и белую футболку.

Отметим, что пара находится в отношениях примерно 3 года. В конце января 2024 года звезда сериалов сделал предложение любимой. Уже в марте влюбленные заключили официальный брак, но от громких празднований они отказались.

Для 37-летнего Вествика это уже второй брак, а для его избранницы - первый. Однако у модели есть сын от предыдущих отношений с британским бизнесменом.

Напомним, ранее Эд Вествик показал, как во второй раз отпраздновал свадьбу. Супруги после скромной росписи решили устроить громкое празднование в Италии. Свадьба состоялась в отеле-замке на побережье моря.

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