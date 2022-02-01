Известный британский певец Эд Ширан неожиданно признался, что уже семь лет не пользуется мобильным телефоном.
Об этом исполнитель рассказал в подкасте The Collector's Edition.
Из-за пользования смартфоном Ширан чувствовал себя очень подавленным и находился в плохом настроении. В 2015 году Эд решил избавиться от гаджета.
"Я избавился от него, и это было похоже на то, будто занавес только что поднялся", – рассказал он.
Сейчас певец общается только по электронной почте. В то же время он подчеркнул, что не полностью оборвал контакты с людьми, а лишь их ограничил.
"Каждые несколько дней я открываю ноутбук и отвечаю на 10 писем за раз. Как только я отправляю их, закрываю ноутбук", – добавил он.
Благодаря такому решению Эд чувствует себя счастливее и может больше времени уделять родным.
Читайте такжеТрэк американского рэпера помог снизить уровень самоубийств в СШАКак сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Эд Ширан, который снял в новом клипе жену, решил взять паузу в творчестве. Исполнитель заявил, что берет тайм-аут и уходит со сцены. В своем Instagram артист признался, что с 2017 года он работал в режиме нон-стоп.
Ширан очень устал за последние годы, поэтому собирается отдохнуть и набраться сил для новых свершений. В частности, Эд рассказал, что планирует много путешествовать, писать и читать книги. Впрочем, летом 2021 года он вернулся на сцену.