Из-за смартфона знаменитость чувствует себя подавленным.

Известный британский певец Эд Ширан неожиданно признался, что уже семь лет не пользуется мобильным телефоном.

Об этом исполнитель рассказал в подкасте The Collector's Edition.

Из-за пользования смартфоном Ширан чувствовал себя очень подавленным и находился в плохом настроении. В 2015 году Эд решил избавиться от гаджета.

"Я избавился от него, и это было похоже на то, будто занавес только что поднялся", – рассказал он.

Сейчас певец общается только по электронной почте. В то же время он подчеркнул, что не полностью оборвал контакты с людьми, а лишь их ограничил.

"Каждые несколько дней я открываю ноутбук и отвечаю на 10 писем за раз. Как только я отправляю их, закрываю ноутбук", – добавил он.

Благодаря такому решению Эд чувствует себя счастливее и может больше времени уделять родным.