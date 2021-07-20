Украинский артист Дзидзьо, который уже почти год не живет вместе со своей супругой, певицей Славией, недавно заявил о разводе.
После этой новости артисту приписывали несколько романов, но ни один из них он не подтверждал. В этот раз он засветился в компании известной блондинки, телеведущей и актрисы Лилии Ребрик.
"С невероятной красавицей", - подписал фото Дзидзьо.
"Какие мы красивые", - прокомментировала фото Ребрик.
Отметим, что Лилия Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Пара воспитывает двух прекрасных дочерей - Диану и Полину. В своих соцсетях артисты часто делятся семейными фотографиями, показывают танцевальные видео, а также Лилия периодически делится с поклонниками разными рецептами своих любимых блюд.
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