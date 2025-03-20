Артист поделилась архивным кадром и вспомнил начало своей певческой карьеры.

Украинский певец Михаил Хома, который известен под сценическим именем DZIDZIO, показал себя в 13-летнем возрасте.

Артист опубликовал архивное фото в своем Instagram. На нем подросток Михаил выступает с микрофоном на сцене в Новояворовске и получает свою первую в жизни премию.

"1996 год. Новояворовск. Фестиваль "Молода Галичина". Первая премия на родной сцене - особый момент. Годом ранее, в 1995-м, я даже не прошел во второй тур... Но я не сдался! Сжал зубы, начал работать над собой, набрался опыта - и вот результат. 1996 год, первая премия. Такая важная для маленького Миши Хомы", - подписал фото Михаил.

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Певец также добавил, что та награда дала ему понимание, куда двигаться дальше по жизни.

"Эта награда дала мне понимание: работая над собой, открывается вера в себя. А это и есть победа", - подчеркнул он.

Реакция сети

Подписчики и коллеги засыпали комплиментами исполнителя:

"Такой классный, красивый мальчик", - написала Злата Огневич

"Кто же мог подумать в те времена, что сейчас голосом этого мальчика будет звучать Национальный гимн Украины"

"Какой красивый!"

"Как настоящий ангел".

Напомним, ранее Дзидзьо навсегда отказался от своего образа и назвал причину.

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