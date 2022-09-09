Через несколько месяцев после расставания Питта с Энистон Джоли объявила о своей беременности.

Известная актриса Анджелина Джоли специально раскрыла прессе место их тайного отдыха с Брэдом Питтом в 2005 году, чтоб разрушить его брак с Дженифер Энистон.

Об этом заявил соучредитель журнала Rolling Stone Янн Веннер в своих мемуарах Like A Rolling Stone. Именно его журнал опубликовал тогда скандальные снимки, пишет The DailyMail.

"Мы получили фотографию, мы получили доказательство, у нас был всемирный репортаж, дебют Бранджелины. Подсказкой была Анджелина", — написал Веннер.

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По его словам, сама Джоли сообщила фотографу время и пляж, по которому будет гулять с Питтом и приемным сыном.

Поговаривают, что актриса сделала это специально, так как Питт не собирался уходить от Дженнифер, а хотел только интрижки на стороне. Такой расклад не устраивал Джоли, и она решила раскрыть скандальный секрет.

Через несколько месяцев после развода Питта с Энистон Джоли объявила, что ждет от него ребенка.

Как известно, на тот момент актриса уже была мамой Мэддокса, усыновленного из Камбоджи, и дочери Захары, усыновленной из Эфиопии. В мае 2006 года у них с Питтом родилась дочь Шайло, а в 2007 году супруги усыновили сына Пакса из Вьетнама. В 2008 году у супругов родились близнецы Нокс и Вивьен.

Напомним, ранее Анджелина Джоли рассказала о переменах в жизни после развода с Брэдом Питтом.

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